Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 00:37
Norm fazlası atamasında resen atanan öğretmen mazeret atamasına başvurabilir mi?

Merhabalar kıymetli öğretmenlerim. Eşim öğretmen şuan bulunduğumuz vilayette Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevlendirmesi mevcut. Norm fazlası olarak kendi isteği ile görevlendirme istemişti Halk Eğitime. Şuan yeni yayımlanan kılavuzu okuyorum lakin her zaman ki gibi kimsenin anlamadığı bir Türkçe ile yazdıkları için ortada bir kalabalık oluşmuş. Aynı bölgede olan en yakın ilçe 65 km. Resen atama ile atanırsa Yaz sezonunda İl İçi Eş Durumu tayin ile tekrar gelebilir mi ? Sizden ricam bu yeni kılavuzu birisi açıklayabilir mi ? Teşekkür eder herkese iyi çalışmalar dilerim


majesteleri7
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 09:13

Yazın eş durumundan isteyebilir tabi başvuru hakkı var.ama diyorsunuz ki boş olan yer en yakın yer 65 km yer yoksa geri nasıl gelecek orası meçhul.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Nisan 2025 19:05

Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, 27 Mart 2025 tarih ve 2025/45 E. sayılı kararında, öğretmenin mevcut görev yerinin şehir merkezi, atandığı yerin ise ilçe olması dikkate alınarak; işlemin uygulanması durumunda Anayasa ile güvence altına alınan aile bütünlüğü ve bireyin manevi varlığı açısından telafisi güç zararlar doğabileceği belirtilmiş

Net'te "Norm Fazlası Olma İşlemine İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı" diye aratın. 14.04.2025 Türk Eğitim Sen'in sayfasında mahkeme kararı var. Sıkıntı halinde bunu emsal göstererek yargıya başvurursunuz.

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