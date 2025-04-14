Norm fazlası atamasında resen atanan öğretmen mazeret atamasına başvurabilir mi?

Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, 27 Mart 2025 tarih ve 2025/45 E. sayılı kararında, öğretmenin mevcut görev yerinin şehir merkezi, atandığı yerin ise ilçe olması dikkate alınarak; işlemin uygulanması durumunda Anayasa ile güvence altına alınan aile bütünlüğü ve bireyin manevi varlığı açısından telafisi güç zararlar doğabileceği belirtilmiş

Net'te "Norm Fazlası Olma İşlemine İlişkin Yürütmeyi Durdurma Kararı" diye aratın. 14.04.2025 Türk Eğitim Sen'in sayfasında mahkeme kararı var. Sıkıntı halinde bunu emsal göstererek yargıya başvurursunuz.