Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 00:37
Norm Fazlası ve Resen Görevlendirme Hk.
Merhabalar kıymetli öğretmenlerim. Eşim öğretmen şuan bulunduğumuz vilayette Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevlendirmesi mevcut. Norm fazlası olarak kendi isteği ile görevlendirme istemişti Halk Eğitime. Şuan yeni yayımlanan kılavuzu okuyorum lakin her zaman ki gibi kimsenin anlamadığı bir Türkçe ile yazdıkları için ortada bir kalabalık oluşmuş. Aynı bölgede olan en yakın ilçe 65 km. Resen atama ile atanırsa Yaz sezonunda İl İçi Eş Durumu tayin ile tekrar gelebilir mi ? Sizden ricam bu yeni kılavuzu birisi açıklayabilir mi ? Teşekkür eder herkese iyi çalışmalar dilerim

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