Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 00:39
21 saat dilekçesi norm kadroyu etkiler mi?

Ortaokulda 2 zümreyiz..24 saat dersim var diğer arkadaşın 18 ve formatörlüğü de olduğu için kanunen 18den fazla verilemiyor.Seneye dilekçe versem 3. öğretmen verilir mi okula?..21 saatten fazla istemiyorum.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Nisan 2025 00:47

Verilmez. Norm kadro yönetmeliğine bakınız.

Muhtemelen okul idaresi üç saate girmeniz için sizi ikna etmeye çalışır. Üç saat için ücretli öğretmen de gelmez. En fazla farklı branştan bir kişi isterse üç saati alır. Başka okulda 21 saatin altında derse giren varsa o da görevlendirilebilir (sene başındaki genelgeye göre).


jajacoelho
Genel Müdür
14 Nisan 2025 00:53

teşekkürler..ben de verilmez bu yıl başında dilekçe vermemiştim zaten

atahoca, 2 saat önce

Verilmez. Norm kadro yönetmeliğine bakınız.

Muhtemelen okul idaresi üç saate girmeniz için sizi ikna etmeye çalışır. Üç saat için ücretli öğretmen de gelmez. En fazla farklı branştan bir kişi isterse üç saati alır. Başka okulda 21 saatin altında derse giren varsa o da görevlendirilebilir (sene başındaki genelgeye göre).

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