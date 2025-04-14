Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 07:11
Nisan maaşımda kesinti olmuş.

Vergi dilimine girmeme rağmen 500tllik kesinti olmuş. Sizler de de benzer bir durum varmı


bahçesaray
Şef
14 Nisan 2025 07:46
önce maaş hesaplanırsa ek dersten, önce ek ders hesaplanırsa maaştan kesinti oluyor

m.r_f
Şef
14 Nisan 2025 08:44

Bu kadar az veriyle size kimse net cevap veremez. Daha detaylı açıklamanız lazım; gelir kalemleri ve gider kalemlerini bir önceki ayın bordrosuyla karşılaştırıp kontrol edebilirsiniz. Fark yaratan kalemi bulursanız sebebini anlamak daha kolay olur.

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