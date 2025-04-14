Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 08:28
Uzmanlık tazminatını geriye dönük alabilir miyim?

25 mart tarihinde uzman olmama rağmen nisan maaşında uzman öğretmenlik tazminatı yatmamış. İdarecimiz geçmişe dönük alamazsın diyor. Ben de alacağımı iddia ettim . Sonuç ne olur ?


Yondaimeminato
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 08:56

Uzmanlığınızı aldıktan sonra Hizmetiçi Eğitim Modülünden sertifikanızı çıkaracaksınız daha sonra maaş ve derece-kademe işlemleri için yazacağınız dilekçeye bu sertifikayı ekleyip okula vereceksiniz. Okulunuz EBYS üzerinden İlçe Meme verecek ve iş -işlemleriniz tamamlanacak. Bunları yaptıysanız (yapmadıysanız vakit kaybetmeden yapmanız gerek) uzmanlık tazminatını alamadığınızı bildirir bir dilekçe ile okula bildirin. Geriye dönük her türlü alırsınız.


R. Netsk
Aday Memur
14 Nisan 2025 10:21

Mebbis de gözüküyor hocam derecemi de aldım. Sadece maaşa eklememişler..Dilekçemi vericem bugün.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Proje okulu atamaları genel olarak profesyonelce yapılmıştır.24 Yıl sonra okulundan ayrılan HocaÖğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığıProje okullarında yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olanlar sürgün.Görevlendirme öğretmenden dolayı norm fazlası olmakNorm fazlası öğretmen atamasında ilçedeki öğretmenler öncelikli mi değerlendirilecek?Proje okulu ataması iptal edilebilir mi?En zor öğretmenlik branşıNorma girmede öncelikSınıf öğretmeni ek dersi bölgeye göre değişir mi?

Sözlük

Bermuda Şeytan Üçgeni 1 dünyanın en kısa fıkrası 1 satıh 1 Ali mühendis 3 f16 gökçen 1 spica 1 yasa 1 pandora 1 kerameti kendinden 3 uzay yolcuları 1

Son Haberler

Mevlitte tavuklu pilav yiyen çok sayıda kişi hastanelik olduTCMB şubat ayı cari açık verilerini açıkladıAltın Fiyatları Haftaya Düşüşle BaşladıBIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladıİstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması

Editörün Seçimi

2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesi