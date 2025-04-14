Sınıf öğretmeni ek dersi bölgeye göre değişir mi?

Alamıyor sayın hocam konu hakkında ki bilginiz eksik , aşağıya ekleyeceğim yazı konu için açıklayıcı olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 12. maddesinde şu hususlara yer verilmiştir: