Sınıf öğretmeni ek dersi bölgeye göre değişir mi?

Alamıyor sayın hocam konu hakkında ki bilginiz eksik , aşağıya ekleyeceğim yazı konu için açıklayıcı olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 12. maddesinde şu hususlara yer verilmiştir:
"12- Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir. Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır. Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda bulunmayabileceklerdir."
Alamıyor sayın hocam konu hakkında ki bilginiz eksik , aşağıya ekleyeceğim yazı konu için açıklayıcı olacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 12. maddesinde şu hususlara yer verilmiştir:
"12- Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir. Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır. Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda bulunmayabileceklerdir."
, 48 dk. önce
bahçesaray
tşk ederim, o branşlarda girse o ekdersleri alıyor sınıfcı