Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 08:42
Sınıf öğretmeni ek dersi bölgeye göre değişir mi?

hocalarım merhaba ben güneydoğuda sınıf öretmeniyim tüm derslere ben girdiğim için tam ek ders alıyorum batıy aeş durumu ile gidicem batıdaki sınıf öğretmeni hocalarım ek dersler nasıl olutor kaç saat ek ders alınıyor bazı derslere branş hocaları girdiğinde


Yondaimeminato
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 09:10

Normalde kesinti olması gerekir, okul müdürünün boş dersinizde size vereceği görevler ile ek dersinizi alabilirsiniz .Bazı okullarda görev vermese bile ek dersleri kesmediklerini biliyorum. Takdir okul yönetiminde.


bersan_42
Şef
14 Nisan 2025 09:12

sınıf öğretmeni nöbetle birlikte haftalık 20 saat ekders alır.


bahçesaray
Şef
14 Nisan 2025 09:27

Türkiye nin her yerinde sınıf öğretmeninin maaş karşılığı aynı, nöbet aynı,


Yondaimeminato
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 09:36

Onu sormuyor hocamız , çalıştığı kurumda branş derslerine kendisi girdiği için ek derslerini tam alıyor. Batıya eş tayini isteyecek , İngilizce , Din Kültürü gibi derslere branş hocaları girerse kesinti olacak mı diye soruyor.

bahçesaray, 1 saat önce

Türkiye nin her yerinde sınıf öğretmeninin maaş karşılığı aynı, nöbet aynı,


bahçesaray
Şef
14 Nisan 2025 09:42

tşk ederim, o branşlarda girse o ekdersleri alıyor sınıfcı

Yondaimeminato, 54 dk. önce

Onu sormuyor hocamız , çalıştığı kurumda branş derslerine kendisi girdiği için ek derslerini tam alıyor. Batıya eş tayini isteyecek , İngilizce , Din Kültürü gibi derslere branş hocaları girerse kesinti olacak mı diye soruyor.


Yondaimeminato
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 09:46

Alamıyor sayın hocam konu hakkında ki bilginiz eksik , aşağıya ekleyeceğim yazı konu için açıklayıcı olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 12. maddesinde şu hususlara yer verilmiştir:

"12- Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir. Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır. Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda bulunmayabileceklerdir."

bahçesaray, 48 dk. önce

tşk ederim, o branşlarda girse o ekdersleri alıyor sınıfcı


Yondaimeminato
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 09:51

Alamıyor değil , Bir üstte de yazdım alabiliyor ama alması için gerekenler var. Bu konuda eksik bilgi var ona istinaden yazmıştım.

Yondaimeminato, 44 dk. önce

Alamıyor sayın hocam konu hakkında ki bilginiz eksik , aşağıya ekleyeceğim yazı konu için açıklayıcı olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 27/02/2007 tarihli, 11707 sayılı ve 2007/19 nolu Genelgesinin 12. maddesinde şu hususlara yer verilmiştir:

"12- Kararın 18'inci maddesinde, derslerine diğer alan öğretmenlerinin girdiği saatlerde sınıf öğretmenlerinin ne şekilde görevlendirilecekleri düzenlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlanabilmeleri için derslerine diğer branş öğretmenlerinin girdiği saatlerde mutlaka okulda bulunmaları ve okul müdürünün eğitim ve öğretimle ilgili vereceği görevleri yapmaları gerekmektedir. Bu görevler, okulun bağlı olduğu öğretim dairelerince yürürlüğe konulan yönetmeliklerde öğretmenler için öngörülen görevler sınırlılığında olacak ve öğretmenlere bunların dışında herhangi bir görev verilmeyecektir. Öğretmene bu kapsamda verilebilecek herhangi bir görevin bulunmadığı durumlarda ilgili öğretmenin bu saatlerde okulda bulunması, bu madde kapsamında ek ders ücretinden yararlandırılması için yeterli olacaktır. Bu madde kapsamında görev almak istemeyen sınıf öğretmenleri, söz konusu görevler karşılığı ödenecek ek ders ücretinden yararlandırılmayacak ve bu saatlerle sınırlı olmak üzere okulda bulunmayabileceklerdir."

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