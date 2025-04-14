Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 09:15
Norm fazlası öğretmenlere il dışı tercih hakkı verilmeli.

Çoğu ilde norm fazlaları için Boş Okul Kalmamış Yığılma Çok Fazla Bu şekilde ortalıkta kalma ve belirsizlik insanları Gerçekten Bıktırıyor İL dışı hakkı VERİLMELİ isteyen tercihte bulunur isteyen yerinde kalır..!


majesteleri7
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 09:24

İl dışı hakkı en fazla öğretmen ihtiyacı olan 5 ile verilebilir.şimdilik sözleşmelileri resen il dışı gönderecekler o 5 ile.senin dediğin mantıklı gibi dursa da o 5 il harici diğer illere isteğe bağlı gitmek oradaki açığı kapatır ama norm fazlaları hala durur bu da mebin işine gelmez eldekilerle açığı kapatmaya çalışıyo.sürgün peşindeler


bahçesaray
Şef
14 Nisan 2025 09:25

sanki il dışında boşluk var


mhmet22
Aday Memur
14 Nisan 2025 09:42

Doğu illeri açılabilir


Yondaimeminato
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 09:42

Bazı batı illerinde normun 5/1'i norm fazlası öğretmenlerden oluşuyor. Sebebi belli '' İL EMRİ'' . Devletin kasasından binlerce norm fazlası öğretmen için maaş ödeniyor. Doğuda dünya kadar boş kadro var. Gel normunu oraya alalım desen kıyamet kopar.

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