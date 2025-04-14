Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Nisan 2025 09:28
Sözün bittiği yerdeyiz

Kul hakkı yemeden mülakatsız atanan memur en fazla 45.000 tl olurken, dün taşerondayken asgari ücret alan işçi kadroya geçmesiyle birlikte çalışma barışı bozuldu.

Görüşmelerin Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur?un başkanlığında yapılan 4. oturumda tamamlandığını belirten Sayın, sözleşme kapsamında günlük yevmiyenin 1750 TL?ye çıkarıldığını, bunun üzerine yüzde 10 zam, KÇP zammı ve sosyal hakların eklendiğini ifade etti. Tüm bu kalemlerle birlikte aylık ücretlerin net 55 bin TL?ye, ikramiye ve ilave tediye ile birlikte 65 bin TL seviyesini geçtiğini açıkladı.

Artık bu saatten sonra boş koltuk olsa memursenden daha iyi hak alır.


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