Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


14 Nisan 2025 09:29
Diyecek söz kalmadı

Kul hakkı yemeden mülakatsız atanan memur en fazla 45.000 tl olurken, dün taşerondayken asgari ücret alan işçi kadroya geçmesiyle birlikte çalışma barışı bozuldu.

Görüşmelerin Ordu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Timur?un başkanlığında yapılan 4. oturumda tamamlandığını belirten Sayın, sözleşme kapsamında günlük yevmiyenin 1750 TL?ye çıkarıldığını, bunun üzerine yüzde 10 zam, KÇP zammı ve sosyal hakların eklendiğini ifade etti. Tüm bu kalemlerle birlikte aylık ücretlerin net 55 bin TL?ye, ikramiye ve ilave tediye ile birlikte 65 bin TL seviyesini geçtiğini açıkladı.

Artık bu saatten sonra boş koltuk olsa memursenden daha iyi hak alır.

https://www.evrensel.net/haber/549864/ordu-universitesi-ve-tez-koop-is-arasinda-tis-imzalandi

Çok Yazılan Konular

Üniversite becayiş tek sayfaADAY MEMURKEN İSTİFADoktorumun olduğu ile tayin gidebilir miyim?Üniversire Şube Müdürü Becayiş2025 Yılı İBB Maaş PromosyonuKadro No Hakkında Acil Yardım Lütfen!Geçici görevler iptal mi?Belediyelerde zabıta maaşı?Belediye memur maaşları2024 Naklen Atama Kontenjanları

Sözlük

Bermuda Şeytan Üçgeni 1 uzay yolcuları 1 geri bildirim 1 zirai don olayı 1 Mattia Ahmet Minguzzi 1 Ali mühendis 3 bir ölünün anı defteri. 1 pandora 1 nisan ayında kar yağması 1 düşünmek 2

Son Haberler

Mevlitte tavuklu pilav yiyen çok sayıda kişi hastanelik olduTCMB şubat ayı cari açık verilerini açıkladıAltın Fiyatları Haftaya Düşüşle BaşladıBIST 100 Endeksi Haftaya Yükselişle Başladıİstanbul Valiliği'nden Öğretmen Atama Açıklaması

Editörün Seçimi

2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesi