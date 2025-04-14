Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Nisan 2025 10:12
Tayinler hakkında net bilgisi olan cevaplayabilir mi ?

A şehrinden B şehrine eş tayini veya eğitim tayiniyle gelip iki yıl çalışma süresini doldurduktan sonra B şehrine veya ilçelerine iller arası tayin mi ister yoksa il içi tayin mi her kafadan bir ara çıktığı için net bir bilgi yok bilgisi olan varsa cevaplayabilir mi ?

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