Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2025 10:29
Polislik bitti

memur atilacak iftirayi önlemek için telefonuyla kayit alıyor.

cunku aciz durumda.

cunku kamu algisi ona dusman.

cunku atilacak bir iftirada kendini acikta bulacak.

maas en dusuk

saat olarak yuksek calisma

stres en yuksek

can guvenligi en dusuk

zor dostum zor.

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