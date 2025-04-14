Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2025 10:34
Psikiyatri nedeni ile emekli edilenin silah durumu

Hayırlı çalışmalar arkadaşlar şu an Psikiyatride ki tedavi surecim devam etmekte, malulen emekliliğe sevk edilmem durumunda silahı geri alabilir miyim bu durumu yaşayan varmıdır, kimi hayır diyor kimi alır devredersin bilgisi olan varsa sevinirim

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