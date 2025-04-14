Kaymakamlığın görevlendirdiği saati okul idaresi değiştirebilir mi?

Sözlü olarak bu değişikliğin resmi dayanağını sorabilirsiniz, hatta bunu dilekçe vererek yazılı olarak da yapabilirsiniz. Size sunabilecekleri resmi bir yazı varsa sunarlar, yoksa değişikliğe uymak zorunda değilsiniz, resmi yazıda yazan programa göre hareket edersiniz. Hatta okul idaresine "kardeşim kafanıza göre değişiklik yapamazsınız, bu konuyu gerekirse ilçeye ve hatta kaymakamlığa taşırım" dersiniz. Tabi bunu benim dediğim şekilde yazmayın, daha usturuplu, işte "efenim bu kaymakam oluruna uymuyor, yarın başımıza iş gelmesin! Ben yasal sorumluluk altında kalmamak için bu durumun resmi dayanağı var mı diye soruyorum, ihale bize kalmasın sonra" vs şekilde yaparsınız. Sonuçta ya resmi yazı ve kaymakamlık onayıyla program değiştirilir ya da aslına uygun olarak yapılır ama her iki durumda da göze batacağınız garanti. Bu noktadan sonra karar sizin.
Sözlü olarak bu değişikliğin resmi dayanağını sorabilirsiniz, hatta bunu dilekçe vererek yazılı olarak da yapabilirsiniz. Size sunabilecekleri resmi bir yazı varsa sunarlar, yoksa değişikliğe uymak zorunda değilsiniz, resmi yazıda yazan programa göre hareket edersiniz. Hatta okul idaresine "kardeşim kafanıza göre değişiklik yapamazsınız, bu konuyu gerekirse ilçeye ve hatta kaymakamlığa taşırım" dersiniz. Tabi bunu benim dediğim şekilde yazmayın, daha usturuplu, işte "efenim bu kaymakam oluruna uymuyor, yarın başımıza iş gelmesin! Ben yasal sorumluluk altında kalmamak için bu durumun resmi dayanağı var mı diye soruyorum, ihale bize kalmasın sonra" vs şekilde yaparsınız. Sonuçta ya resmi yazı ve kaymakamlık onayıyla program değiştirilir ya da aslına uygun olarak yapılır ama her iki durumda da göze batacağınız garanti. Bu noktadan sonra karar sizin.
, 3 saat önce
siraangisip
Peki bu durumda ne yapılması lazım? Kimse itiraz etmiyor mevcut düzen bu şekilde işliyor. Bir şeyler yapsam sorun bende mi olur bilemiyorum