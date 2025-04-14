Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 11:25
Kaymakamlığın görevlendirdiği saati okul idaresi değiştirebilir mi?

Merhabalar, okulumuz öğretmenlerine kaymakamlık onayı ile risk değerlendirme semineri verilmesi kararlaştırılmış. Resmi yazıda seminer saatleri 10.00-15.00 ve görevli izinliyiz. Ancak idare bunu 15.30-17.00 arasına alarak öğrencileri de okulda tutacak şekilde görevlendirmemizi istedi. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Nisan 2025 11:41

Resmi yazı gelmiş. Seminer saati belli. Süresi de belli. Yetkiniz de yok. Değişim isteniyorsa idarece yetkili kuruma başvurulur, yani siz değil, idareniz başvuracak. Resmi olarak yazı gelirse değişir. Yoksa değişmez.

Görevli izinli olduğunuz için ek dersiniz de ödenir.


siraangisip
Aday Memur
14 Nisan 2025 11:50

Teşekkürler hocam, bu değişikliği idare yapıyor ama resmi bir şekilde değil. Sormak istediğim buydu

atahoca, 4 saat önce

Resmi yazı gelmiş. Seminer saati belli. Süresi de belli. Yetkiniz de yok. Değişim isteniyorsa idarece yetkili kuruma başvurulur, yani siz değil, idareniz başvuracak. Resmi olarak yazı gelirse değişir. Yoksa değişmez.

Görevli izinli olduğunuz için ek dersiniz de ödenir.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Nisan 2025 12:05

Siz seminer saatinde izinli ve görevli olduğunuz halde sınıfta ya da nöbette olursanız ve sınıfta ya da nöbette birinin başına bir şey gelirse hangi kanun maddesi ile sizi kurtaracaklarmış...

Evet okul idareniz okuldaki düzenini (ki bu sağlanamadığı zaman başta kendileri sonra nöbetçi öğretmenler sonra eğitim ortamı sıkıntı yaşıyor), belki idealistse öğrencilerin faydasını düşünüyor olabilir ama resmi yazı çıkmış. Bu resmi yazı çıkarılırken düşünülecek husustur. Resmi yazı ile değişmeli.

siraangisip, 4 saat önce

Teşekkürler hocam, bu değişikliği idare yapıyor ama resmi bir şekilde değil. Sormak istediğim buydu


Yondaimeminato
Daire Başkanı
14 Nisan 2025 12:07

Okul müdürünüz seminer saatinin değiştirildiği ile ilgili başka bir bilgi almamışsa kaymakamlığın onayında ki bir yazıyı keyfince değiştiremez. Okul müdürü kaymakamın üstü değildir, kararlarına itiraz edemez.


siraangisip
Aday Memur
14 Nisan 2025 12:14

Peki bu durumda ne yapılması lazım? Kimse itiraz etmiyor mevcut düzen bu şekilde işliyor. Bir şeyler yapsam sorun bende mi olur bilemiyorum

Yondaimeminato, 3 saat önce

Okul müdürünüz seminer saatinin değiştirildiği ile ilgili başka bir bilgi almamışsa kaymakamlığın onayında ki bir yazıyı keyfince değiştiremez. Okul müdürü kaymakamın üstü değildir, kararlarına itiraz edemez.


m.r_f
Şef
14 Nisan 2025 14:41

Sözlü olarak bu değişikliğin resmi dayanağını sorabilirsiniz, hatta bunu dilekçe vererek yazılı olarak da yapabilirsiniz. Size sunabilecekleri resmi bir yazı varsa sunarlar, yoksa değişikliğe uymak zorunda değilsiniz, resmi yazıda yazan programa göre hareket edersiniz. Hatta okul idaresine "kardeşim kafanıza göre değişiklik yapamazsınız, bu konuyu gerekirse ilçeye ve hatta kaymakamlığa taşırım" dersiniz. Tabi bunu benim dediğim şekilde yazmayın, daha usturuplu, işte "efenim bu kaymakam oluruna uymuyor, yarın başımıza iş gelmesin! Ben yasal sorumluluk altında kalmamak için bu durumun resmi dayanağı var mı diye soruyorum, ihale bize kalmasın sonra" vs şekilde yaparsınız. Sonuçta ya resmi yazı ve kaymakamlık onayıyla program değiştirilir ya da aslına uygun olarak yapılır ama her iki durumda da göze batacağınız garanti. Bu noktadan sonra karar sizin.

siraangisip, 3 saat önce

Peki bu durumda ne yapılması lazım? Kimse itiraz etmiyor mevcut düzen bu şekilde işliyor. Bir şeyler yapsam sorun bende mi olur bilemiyorum


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
14 Nisan 2025 15:01

Bu arada 15.30-17.00 arasında öğrencileri de mi okulda tutacakmışsınız?


berkaydal
Şube Müdürü
14 Nisan 2025 15:07

Birilerinin sesi çıkmazsa alikıranbaşkesen olurlar iyice. Korkarsanız daha da tepenize binerler.

Bu kararda zerre idealistlik var diyen yoktur.. Geçsinler o işi. Kendilerine iş çıkmasın diye bir taraflarını yırtıyorlar.

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