Seminer saati

Siz seminer saatinde izinli ve görevli olduğunuz halde sınıfta ya da nöbette olursanız ve sınıfta ya da nöbette birinin başına bir şey gelirse hangi kanun maddesi ile sizi kurtaracaklarmış...

Evet okul idareniz okuldaki düzenini (ki bu sağlanamadığı zaman başta kendileri sonra nöbetçi öğretmenler sonra eğitim ortamı sıkıntı yaşıyor), belki idealistse öğrencilerin faydasını düşünüyor olabilir ama resmi yazı çıkmış. Bu resmi yazı çıkarılırken düşünülecek husustur. Resmi yazı ile değişmeli.