Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 11:50
Yusuf Tekin 'den öğretmene müjdeler haberi

Geçenlerde Yusuf Tekin açıklama yapmıştı.Tayinler için öğretmenlerimize müjdelerimiz var diye.O müjde il ici resen atamalar mi ?Ben anlamadım.

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Proje okulu atamaları genel olarak profesyonelce yapılmıştır.24 Yıl sonra okulundan ayrılan HocaÖğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığıProje okullarında yandaşlar kalmaya devam muhalif sendikadan olanlar sürgün.Görevlendirme öğretmenden dolayı norm fazlası olmakNorm fazlası öğretmen atamasında ilçedeki öğretmenler öncelikli mi değerlendirilecek?Proje okulu ataması iptal edilebilir mi?En zor öğretmenlik branşıNorma girmede öncelikSınıf öğretmeni ek dersi bölgeye göre değişir mi?

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