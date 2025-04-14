Kadrosunu 1 senede almiş memur

Merhaba herkese, eşimle izmirden konyaya nakil yapmak istiyoruz. Kendisi üniversitede güvenlik olarak sabit memur şuan ama çalişmaya basladiği ilk sene kadroya geldi. Nakil istediğimiz yerler 3+1 diyor. Biz zaten kadrodayiz ve kadrolu olarak da 1 seneyi aşkın çalişiyor kendisi. Bu sekilde kadroya alınanlar için sürec nasil işliyor. 4 sene beklemek zorunda mı? Bilen varsa aydinlatabilir mi?
Merhaba herkese, eşimle izmirden konyaya nakil yapmak istiyoruz. Kendisi üniversitede güvenlik olarak sabit memur şuan ama çalişmaya basladiği ilk sene kadroya geldi. Nakil istediğimiz yerler 3+1 diyor. Biz zaten kadrodayiz ve kadrolu olarak da 1 seneyi aşkın çalişiyor kendisi. Bu sekilde kadroya alınanlar için sürec nasil işliyor. 4 sene beklemek zorunda mı? Bilen varsa aydinlatabilir mi?