KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Nisan 2025 12:02
Kadrosunu 1 senede almiş memur

Merhaba herkese, eşimle izmirden konyaya nakil yapmak istiyoruz. Kendisi üniversitede güvenlik olarak sabit memur şuan ama çalişmaya basladiği ilk sene kadroya geldi. Nakil istediğimiz yerler 3+1 diyor. Biz zaten kadrodayiz ve kadrolu olarak da 1 seneyi aşkın çalişiyor kendisi. Bu sekilde kadroya alınanlar için sürec nasil işliyor. 4 sene beklemek zorunda mı? Bilen varsa aydinlatabilir mi?

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