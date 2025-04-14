Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Nisan 2025 13:48
İdare mahkemelerinde duruşmalı açmak

disiplin suçu ilk derece Yd verdi BİM Yd kararını telafisi güç zarar görmemekten bozdu .durusmalı dava açmıştım iyi mi yaptım kötü mü bilmiyorum Ydli dosyalarda öncelik olduğunu duymuştum . bir de duruşmada öncelik sağlıyor muş günü açısından vs sizce ne zaman sonuçlanır davam savunmalar bitti


Ahmetgs.
Aday Memur
14 Nisan 2025 13:50
BİM'in YD bozması İlk dereceyi etkiler mi sizce çünkü ilk derece tipiklik ve Özel hayattan Açıkça hukuka aykırılık gördü

vatansever.33
Şef
14 Nisan 2025 14:05

Disiplin cezası için yd verilmesi neredeyse imkansız. şunu da ifade etmek isterim; bölgenin yd kararını bozması nihai kararın da olumsuz olacakğı anlamına gelmez. şayet kararı atarsanız daha net bir şeyler söylebilirim.


Ahmetgs.
Aday Memur
14 Nisan 2025 14:06
Vallahi verdi ihraç benimkisi Hangi kararı atayım
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