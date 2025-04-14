Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


14 Nisan 2025 14:12
yerleşip ataması yapılmayan personel 3 yıl kuralına takılır mı

bir kit kurumuna merkezi atama ile yerleştikten sonra sağlık raporu vb sebeplerden atama yapılmazsa 3 yıl bekleme şartı geçerli midir konu hakkında bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

399 Kit ten 657 ye Geçiş hkTÜRKŞEKER'de çalışmak nasıl?TCDD harekat memuru ile düz memur arasındaki çalışma şartları yükselme ve maaş durumu hakkında bilgiDHMI Apron Memuru-Hava Tarafı Operasyon Uzmanı (4001 kulisi)2024/2 TEİAŞ'a atananlar arayan oldu mu?DHMİ Çalışanları BurayaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatHavacılık Bilgi Yönetimi uzmanlığı(aim)TMO, Türkşeker, DSİKİT çalışanlarından tavsiyeye ihtiyacım var

Sözlük

uzay yolcuları 1 f16 gökçen 2 sutaşı 1 terzi mukadder'in malı mülkü satma nedeni 1 pandora 1 karagümrük yanıyor 1 gizli sayılar 1 Hayatından şekeri çıkarmak 1 dünyanın en kısa fıkrası 1 Mattia Ahmet Minguzzi 1

Son Haberler

Balık tutarken felaketi yaşadı: Cansız bedeni bulunduTarımda uzmanlık yanlış mı uygulanıyor?Bakan Tekin'den Proje Okulları AçıklamasıMahkemeden Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun kararı2022'de şehit olan Uzman Çavuşun naaşına ulaşıldı

Editörün Seçimi

2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesi