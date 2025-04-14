yerleşip ataması yapılmayan personel 3 yıl kuralına takılır mı

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Lanet
Çok Yazılan Konular
399 Kit ten 657 ye Geçiş hkTÜRKŞEKER'de çalışmak nasıl?TCDD harekat memuru ile düz memur arasındaki çalışma şartları yükselme ve maaş durumu hakkında bilgiDHMI Apron Memuru-Hava Tarafı Operasyon Uzmanı (4001 kulisi)2024/2 TEİAŞ'a atananlar arayan oldu mu?DHMİ Çalışanları BurayaBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakatHavacılık Bilgi Yönetimi uzmanlığı(aim)TMO, Türkşeker, DSİKİT çalışanlarından tavsiyeye ihtiyacım var