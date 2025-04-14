Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Nisan 2025 16:56
Açıkta kalma süresi
Memurun açıkta kalma süresinde sınır var mıdır. Yerel Mahkeme İstinaf Yargıtay sonuçlarına kadar beklenir mi ? ( Not : idari yönden soruşturmadan memurluktan atılma yok)

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