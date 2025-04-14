Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 17:00
Yeni ÖMK kılavuzu ne zaman yayınlanacak
25 nisan tarihinden sonra uzmanlık yada başöğretmenlik süresini tamamlayanlar için yeni kılavuz ne zaman yayınlanacak? Bilgisi yada duyumu olan varmı?

Fatih TURAB
Aday Memur
14 Nisan 2025 17:03
Aynı anda yazmışız hocam. Ben de 1 dk önce aynı soruyu sormuşum.
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