Zabıta mı Masa Başı mı?

Merhaba,

Kısaca özetlemem gerekirse daha önce üniformalı olarak görev yaptım İKM. Ancak orada oldukça yıprandım nitekim gerçekten sıkıntılı bir kurumdu çalıştığım yer. Farklı kurumlardaki İKM ler bile aynısını diyordu. İstifa ettim birkaç yıl çalıştıktan sonra.

Sonrasında masabaşına geçebilmek için bilgisayar teknikerliği okudum. Sonrasında iyi de puan aldım KPSS'den. Ancak benim bölümümden alım sayısı sınırlı oluyor. O yüzden ilanlar yavaş yavaş geliyor.

Bu sırada belediyelerde zabıta alımları gelmeye başladı. Zabıta maaşlarının da düz memura göre iyi maaşı olduğu söyleniyor ancak 7/24 esaslı sonuçta, bayram, üniforma vs tatilleri düz memurlar kadar rahat değil.

Açıkçası kararsız kaldım, zabıtalık nasıldır? Maaş farkına değer mi? Yoksa masabaşından atanmayı mı bekle dersiniz? Teşekkürler.