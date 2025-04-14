Dilekçenin Bakanlığa Gönderilmemesi Hk.

Taşra adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapıyorum. mazeret tayin talebi ile alakalı dilekçeyi bağlı olduğum komisyona sundum fakat 2 aydır dilekçe bakanlığa gönderilmedi. ne yapmam gerekir? her sorduğumda kurulun henüz toplanmadığı söyleniyor. bakanlık süreci de göz önünde bulunduğunda bir mağduriyet olduğunu söylediğim halde en kısa zaman içerisinde kurul toplanacak cevabını alıyorum. dilekçeler biriktiğinde kurul(komisyon başkanı, başsavcı, komisyon üyesi) toplanıyormuş fakat birikse de birikmese de geçen süre göz önünde bulundurulduğunda burada ağır bir mağduriyet + hak kaybı mevcut.

Taşra adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapıyorum. mazeret tayin talebi ile alakalı dilekçeyi bağlı olduğum komisyona sundum fakat 2 aydır dilekçe bakanlığa gönderilmedi. ne yapmam gerekir? her sorduğumda kurulun henüz toplanmadığı söyleniyor. bakanlık süreci de göz önünde bulunduğunda bir mağduriyet olduğunu söylediğim halde en kısa zaman içerisinde kurul toplanacak cevabını alıyorum. dilekçeler biriktiğinde kurul(komisyon başkanı, başsavcı, komisyon üyesi) toplanıyormuş fakat birikse de birikmese de geçen süre göz önünde bulundurulduğunda burada ağır bir mağduriyet + hak kaybı mevcut.