Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Nisan 2025 19:36
Görevlendirme ile şef olan memurun maaşı yükselir mi?

Sozlesmeli memurum. Görevlendirme ile şef oluyorum. Yazım yarın geliyor. Maaşıma yansır mi, yoksa eski maaşımı almaya devam mi edeceğim?

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesi2025 Nisan maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2025 Temmuz Memur Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!2025 nisan enflasyon tahminleriSözün bittiği yerdeyizKamuda En Yüksek Mühendis Maaşı1 Ocak 2025'ten sonra doğan 2. ve 3. çocuklara yardım ödemesi2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.

Sözlük

terzi mukadder'in malı mülkü satma nedeni 1 Derya.0676 1 kerameti kendinden 2 varolmanın dayanılmaz hafifliği 1 bir ölünün anı defteri. 1 uzay yolcuları 1 tela 1 pandora 1 zirai don olayı 1 13 nisan 2025 amasya depremi 1

Son Haberler

Bakan Işıkhan Açıkladı: Açık İş Oranı En Yüksek SektörlerTrump: Üç kişi yüzünden milyonlarca insan öldüROKETSAN'dan 2025 için yüzde 50 büyüme hedefiNarin Güran Cinayeti Davasında Tutukluluğa Devam KararıBorsa günü yükselişle tamamladı

Editörün Seçimi

2025 Nisan maaşlarımızı yazalım2025 nisan enflasyon tahminleriZam Hesabı2025 Polsan temettüEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirBilgisayar önerisiYasal Takip/İcra Takibi Atanmaya Engel Bir Durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesi