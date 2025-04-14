Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


14 Nisan 2025 19:45
Engelli oranı ?
Merhaba arkadaşlar , Annem meme kanseri ÖTV muaflı araç almak için yüzde 90 ve üzeri oran gerekiyormuş. Meme kanseri hastalarına bu oran veriliyor mu, bilgisi olan var m?

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