Engelli oranı ?

Merhaba arkadaşlar , Annem meme kanseri ÖTV muaflı araç almak için yüzde 90 ve üzeri oran gerekiyormuş. Meme kanseri hastalarına bu oran veriliyor mu, bilgisi olan var m?

Merhaba arkadaşlar , Annem meme kanseri ÖTV muaflı araç almak için yüzde 90 ve üzeri oran gerekiyormuş. Meme kanseri hastalarına bu oran veriliyor mu, bilgisi olan var m?