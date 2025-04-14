Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


14 Nisan 2025 19:51
Evlenmeli miyim?
Merhabalar. Ben 3 yıldır hemşireyim ve kendi memleketimde çalışıyorum. 2 yıldır görüştüğüm kişi de jandarma subay. Maddi manevi hiçbir sorunumuz olmadı bugüne kadar. Beni kırmadı, üzmedi, 2 senelik süreçte büyük sıkıntılar yaşadım her süreçte yanımdaydı mutlu olmam için her şeyi yaptı. 2 ay sonra nişan yapıp 4 aya kadar da evlenmeyi düşünüyoruz. Ancak mesleği dolayısıyla tayinci olması beni çok düşündürüyor. Onunla birçok şehir gezeceğim için çok kararsız kaldım. Bunu onunla da konuştum bana her konuda destek olacağını gittiğimiz yerlerde yalnız bırakmayacağını söyledi ki dediklerini yapacağından eminim. Ama yine de hiç bilmediğim yerlere sürekli tayin olup yeni ortama alışmak beni çok düşündürüyor. Ne yapacağımı bilemedim. Hem içimi dökmek hem de tavsiyleler almak istedim. Yardımcı olur musunuz?

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