Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Nisan 2025 20:00
Hatalı Norm Güncellemesi?

Herkese merhabalar. Her sınıf düzeyinden tek şubenin olduğu bir ortaokulda Sosyal Bilgiler öğretmeni ve aynı zamanda görevlendirme müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Sözleşmeliyim. Okulumuzda Seçmeli Peygamberimizin Hayatı, Seçmeli Görgü Kuralları, Seçmeli Düşünme Eğitimi ve Seçmeli Afet bilinci dersleri seçmeli olarak okutuluyor. Bildiğim kadarıyla görgü kurallarına Sosyal - Dikab, afete Sosyal - Fen, düşünme eğitimine Sosyal - Türkçe branşları girebiliyor. Okul müdürümüz Ekim aıynda yaptığı norm güncellemesinde bu derslerin hepsini Sosyale yazmış ve bu sebeple okulumuzda 21 saat ders açık gözükmekte. Ben maaş karşılığı 6 saat derse giriyorum. Okulumuz bir bölgeye bağlı olduğu için norm verilmesi 30 saat değil 21 saat. Bildiğiniz gibi norm fazlası öğretmen atamaları var şuan. Eğer okulumuza biri tercihle veya re'sen gelirse sözleşmeli olduğum için ben okuldan ayrılmak zorunda kalabilirim diye biliyorum. İlçe milli eğitimle bu durumu görüştüğümde yapılacak bir şey olmadığını söylediler. Sizlerinde fikrini almak istedim. Teşekkür ederim.


Lewo124
Aday Memur
14 Nisan 2025 20:49
Hocam öncelikle okulunuzdaki norm size ait. Eğer yerime biri gelir kaygınız var ise görevlendirme müdür yardımcılığı görevini bırakıp normal öğretmenliğe dönün derim.

blue1907
Aday Memur
14 Nisan 2025 21:32

Hocam açıkçası ders saati en az bende diye zorla bu görev bana verildi. Önümüzdeki yıl zaten kesinlikle kabul etmeyecektim çok sıkıntılı bir iş olduğunu düşünüyorum idareciliğin. Ama şimdi kadrom öğretmen olmasına rağmen geçici görevlendirmeden böyle bir durum oluştu. Görev yaptığım ilde norm fazlası öğretmen atamasında da bu kadro açılmış. Biri gelirse ne olacak hiç bilmiyorum canım çok sıkkın.

Lewo124, 54 dk. önce
Hocam öncelikle okulunuzdaki norm size ait. Eğer yerime biri gelir kaygınız var ise görevlendirme müdür yardımcılığı görevini bırakıp normal öğretmenliğe dönün derim.
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