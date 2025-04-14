Hatalı Norm Güncellemesi?

Herkese merhabalar. Her sınıf düzeyinden tek şubenin olduğu bir ortaokulda Sosyal Bilgiler öğretmeni ve aynı zamanda görevlendirme müdür yardımcısı olarak çalışmaktayım. Sözleşmeliyim. Okulumuzda Seçmeli Peygamberimizin Hayatı, Seçmeli Görgü Kuralları, Seçmeli Düşünme Eğitimi ve Seçmeli Afet bilinci dersleri seçmeli olarak okutuluyor. Bildiğim kadarıyla görgü kurallarına Sosyal - Dikab, afete Sosyal - Fen, düşünme eğitimine Sosyal - Türkçe branşları girebiliyor. Okul müdürümüz Ekim aıynda yaptığı norm güncellemesinde bu derslerin hepsini Sosyale yazmış ve bu sebeple okulumuzda 21 saat ders açık gözükmekte. Ben maaş karşılığı 6 saat derse giriyorum. Okulumuz bir bölgeye bağlı olduğu için norm verilmesi 30 saat değil 21 saat. Bildiğiniz gibi norm fazlası öğretmen atamaları var şuan. Eğer okulumuza biri tercihle veya re'sen gelirse sözleşmeli olduğum için ben okuldan ayrılmak zorunda kalabilirim diye biliyorum. İlçe milli eğitimle bu durumu görüştüğümde yapılacak bir şey olmadığını söylediler. Sizlerinde fikrini almak istedim. Teşekkür ederim.