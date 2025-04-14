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Editörler : Radore


14 Nisan 2025 21:01
Merhaba

Mrb nice tiklayinca mesaj kismina sayfa gdiyor msj yazilmiy9r ptofilimde ileti paylas kismi yok muzik paylasip yoruma kapatmistim. Ondanmi oldu Ayarlara baktim.bi sorun goremedm hala ayni sorun. Var yardmci olurmysnz

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