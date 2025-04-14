Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2025 21:20
adliye
sivil olarak adliyeye giden polisin tabancası sıkıntı olur mu

Yorgunadam34
Aday Memur
14 Nisan 2025 21:36

Polis 24 saat görevlidir

Toplam 1 mesaj

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