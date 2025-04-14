Tabanca ile adliyeye giriş

Aynen öyle fısıltı olarak yayılmış ama müdürler bile bunu gerçek sanıyor.Gecenlerde müdürün biri benle iddialaştı hiçbir yerde ( Kanun, Yönetmelik,vs) göremeyince sen haklıymışsın dedi

Aynen öyle fısıltı olarak yayılmış ama müdürler bile bunu gerçek sanıyor.Gecenlerde müdürün biri benle iddialaştı hiçbir yerde ( Kanun, Yönetmelik,vs) göremeyince sen haklıymışsın dedi