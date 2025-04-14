Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2025 21:20
Tabanca ile adliyeye giriş

sivil olarak adliyeye giden polisin tabancası sıkıntı olur mu


Yorgunadam34
Aday Memur
14 Nisan 2025 21:36

Polis 24 saat görevlidir


Officer3452
Aday Memur
14 Nisan 2025 21:57
6136 sayılı kanunun ek1 maddesini okuyun

Küçük polis
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 01:08

Başsavcının insiyatifinde girişte meslektaşlara emaneten teslim eder çıkışta alırsın. Valiliklere de girişte bazı illerde bu uygulama var. İçeride bişey olsa dahi sen meshul olmazsın. Ama resmi olarak istediğin gibi gir adliyeye yanmış duruşma salonu hariç. Hatta bazı illerde valiliğe bile resmi olarak girişlerde silah emanete bırakılıyor. Kal sağlıcakla.


uluslararası2
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 01:25

Ya bırakın artık şu yanlış şeyleri , bilip bilmeden yazmayın ya. Polis değil polislik mesleği 7/24 esaslıdır. Ne çekiyorsak şu hiçbir halt bilmeyen ama her şeyi bildiğini sananlardan çekiyoruz

Yorgunadam34, Dün

Polis 24 saat görevlidir


ardabeyy
Şef
15 Nisan 2025 01:31
adliye içinde bir saldırı girişimi vs olsa emanete mi koşacaksın.

takla-atma
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 01:40
Aynen öyle fısıltı olarak yayılmış ama müdürler bile bunu gerçek sanıyor.Gecenlerde müdürün biri benle iddialaştı hiçbir yerde ( Kanun, Yönetmelik,vs) göremeyince sen haklıymışsın dedi
uluslararası2, 9 saat önce

Ya bırakın artık şu yanlış şeyleri , bilip bilmeden yazmayın ya. Polis değil polislik mesleği 7/24 esaslıdır. Ne çekiyorsak şu hiçbir halt bilmeyen ama her şeyi bildiğini sananlardan çekiyoruz


buralarda925
Memur
15 Nisan 2025 02:24
görev harici geldin ise yani kendi mahkemen arkadasın yahıha ne olurse olsun görevli olarak gelmedin ise o gün istirahatli günün ise o silahı almaması gerekiyor zaten güvenlik duruyorsa güvenlik polis duruyorsa polis üst araması yapılmış ama silahı bırakırsın. bunun üsülü budur

asikral1
Şef
15 Nisan 2025 04:47
Polis değil. Polislik mesleği
Yorgunadam34, Dün

Polis 24 saat görevlidir


asikral1
Şef
15 Nisan 2025 04:49
Duruşma salonu yazmak istedim sivil silahı almasan daha iyi
Toplam 9 mesaj

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