Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Nisan 2025 21:44
Maaştan kesinti yapar mı?

Hayırlı akşamlar,

Sarı siteden ek hesap ve kredi kartını yapılandırdım. Şu an 28 gün gecikmede. Bankadan aradılar 16 nisanda ödeyeceğim dedim. Bu gece maaş yatacak malum, gecikmeden olan ürünü direkt keserler mi bilgisi olan var mıdır?

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