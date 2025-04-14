Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


14 Nisan 2025 21:58
Öğretim üyesi ataması için dosya hazırlama

Üniversiteye geçişte dosya hazırlama için önerileriniz nedir? Meb de olduğum için süreci ayrıntılı bilmiyorum. mesela makale , atıf, vb. dosyaya eklerken nelere dikkat edilmeli?

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