KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


14 Nisan 2025 22:11
Alım durumları ve askerlik

Arkadaşlar iyi forumlar. Bildiğiniz gibi alımlarda 7 8 aydır büyük sessizlik var. 81.9 Puan aldım. 2 Yıllık ataması olmayan bölüm mezunuyum. Adalet bakanlığı alımını bekliyorum kaç aydır ama gelmiyor. Askerliğe gitme fikri gelmeye başladı. Sizce bu puan ile beklemenin mantığı var mı yoksa düz memurluk alımları olur mu önümüzdeki süreç içinde? Çok kafa karışıklığı var siz ne yapıyorsunuz şu an veya ne yapardınız?

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