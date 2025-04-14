Alım durumları ve askerlik

Arkadaşlar iyi forumlar. Bildiğiniz gibi alımlarda 7 8 aydır büyük sessizlik var. 81.9 Puan aldım. 2 Yıllık ataması olmayan bölüm mezunuyum. Adalet bakanlığı alımını bekliyorum kaç aydır ama gelmiyor. Askerliğe gitme fikri gelmeye başladı. Sizce bu puan ile beklemenin mantığı var mı yoksa düz memurluk alımları olur mu önümüzdeki süreç içinde? Çok kafa karışıklığı var siz ne yapıyorsunuz şu an veya ne yapardınız?
Arkadaşlar iyi forumlar. Bildiğiniz gibi alımlarda 7 8 aydır büyük sessizlik var. 81.9 Puan aldım. 2 Yıllık ataması olmayan bölüm mezunuyum. Adalet bakanlığı alımını bekliyorum kaç aydır ama gelmiyor. Askerliğe gitme fikri gelmeye başladı. Sizce bu puan ile beklemenin mantığı var mı yoksa düz memurluk alımları olur mu önümüzdeki süreç içinde? Çok kafa karışıklığı var siz ne yapıyorsunuz şu an veya ne yapardınız?