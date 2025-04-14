Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Nisan 2025 22:33
Promosyon hakkında

A ilinde promosyon aldık b iline atandik b ilinde az miktarda bi promosyon aldım b ili'nin promosyon anlaşması bitince mi tekrar promosyon alacagım? Twitterda 200 bin ceza infaz memuru hastag açmış 300 bin TL promosyon istiyoruz yoksa vakıfbank hesabında kuruş bırakmayız demişler bize ne kadara anlaşırlar allah bilir yumurta anca G*tümuzun ağzına gelince sesımızı çıkarmaya çalışıyoruz oda geç oluyor

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