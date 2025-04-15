Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


15 Nisan 2025 12:06
Yardım Ücretsiz İzin Hk.

Selam arkadaşlar. Size bir sorum olacak. Ben 10 Yıllık memurum ve temmuz 2024 ten itibaren 108. E maddesinden ücretsiz izindeyim. Bir yıl daha ücretsiz izin almam gerekiyor. Şu anda Almanya dayım ve dil kursuna gidiyorum. Aynı zamanda Türkiye de doktora öğrencisiyim ve almanca yı da kullanarak bir tez hazırlamayı düşünüyorum. Bu kapsamda 108. D maddesinden izin alabilir miyim? Veya eşim ve oğlumla beraberiz eşim burada çalışıyor özel sektörde aile birlikteliği gibi bir mazeretten izin alabilir miyim ? Veya farklı bir çözüm önerisi olan varsa lütfen bilgilendirebilir mi?

Teşekkürler


hsnd
Başbakan Müsteşarı
15 Nisan 2025 13:40

Ücretsiz izin aldığınızı söylediğiniz maddenin diğer fıkralarında başka hangi hallerde ücretsiz izin alınabileceği belirtilmiş aslında. Siz kendi isteğinizle ve kurumun da uygun görmesiyle ücretsiz izin almışsınız. D fıkrası sizi ilgilendirmiyor çünkü bu sebeple yurtdışına gitmemişsiniz ayrıca gitmeden önce bu maddenin işletilmesi gerekirdi. Aile birlikteliği gibi bir mazeretten ücretsiz izin verilmediğini maddelerin tamamını okuduysanız görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ayrıca sizin izin süreniz de 1 yılı aşamıyor zaten şu an. Yine de çalıştığınız kuruma danışmanızı tavsiye ederim.

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