KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


15 Nisan 2025 14:05
TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik

Sürveyan ve Memur Adayları İçin Yaş Şartı

Buna göre, sürveyan, hat bakım onarım, tren teşkil, hareket memuru için giriş sınavına katılmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Giriş Sınavı Başarılı Adaylardan İstenen Belgeler

Atanacağı ünvanın emniyet kritik görev grubuna uygun olan tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından alınacak sağlık kurulu raporu.

Psikoteknik değerlendirme ile uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlardan rapor.


furkan yedek
Şef
15 Nisan 2025 15:12
birazdan analiz edeyim önceki alımları

the back of furkan
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 15:33

sürveyan

taban puan 75lere kadar düşmüş bu bölümlerde

1101 Cinsiyeti Erkek olmak.

4517 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

4395 - Uygulamalı Matematik

5107 - Finans Matematiği

6256 - Matematik

4519 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3370 - Matematik Öğretmenliği

4547 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3182 - Fizik

4553 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3368 - Fizik Öğretmenliği

4640 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3253 - Makina Ressamlığı ve Konstrüksiyon Öğretmenliği / Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öğretmenliği / Makine-Resim ve Konstrüksiyon Öğr

5117 - Makine Öğretmenliği

8223 - Makine

8224 - Makina Ressamlığı Öğretmenliği / Makine Ressamlığı Öğretmenliği

8295 - Makina (Dkk)

9446 - Makine Model Öğretmenliği

9530 - Makine Ressamlığı

4665 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3359 - Yapı Öğretmenliği

3360 - Yapı Ressamlığı Öğretmenliği

8284 - Yapı İşleri Öğretmenliği

8285 - Yapı Tasarımı Öğretmenliği

9488 - Altyapu

9545 - ALT YAPI EĞİTİMİ

4687 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

4297 - Jeodezi

4298 - Jeodezi ve Haritacılık

9515 - Jeodezi ve Fotogrametri

4688 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

9288 - Tapu ve Kadastro / Tapu Kadastro

7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

7327 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü TCDD Genel Müdürlüğü).


the back of furkan
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 15:35

hat bakım onarım memuru - taban puan P93- 73

Cinsiyeti Erkek olmak.

3205 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

1288 - Raylı Sistemler Teknolojisi

8514 - Demiryolu Araçları

8625 - Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

3207 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

8515 - Demiryolu İnşaatı ve İşletmeciliği

8627 - Raylı Sistemler Yol

9055 - Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

9244 - Raylı Sistemler

7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

7327 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü TCDD Genel Müdürlüğü).


the back of furkan
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 15:39

Hareket Memuru - taban puan p3 - 78

1101 Cinsiyeti Erkek olmak.

4443 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3270 - Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği

8134 - İşletme Öğretmenliği

8209 - İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği / İş Yönetimi ve Ticaret Öğretmenliği

8211 - İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği

8234 - Muhasebe-İşletme Öğretmenliği

8267 - Ticaret - İş Eğitimi Öğretmenliği

4480 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

9118 - Gümrük İşletme

9425 - Gümrük İşletmeciliği

4484 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

4393 - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

9009 - Uluslararası Ticaret ve Lojistik

9378 - Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik

4485 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3354 - Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik

5130 - Ulaştırma ve Lojistik

8222 - Lojistik Yönetimi

9110 - Uluslararası Lojistik Yönetimi

9376 - Lojistik

9387 - Lojistik ve Taşımacılık

9415 - Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi

4491 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

1286 - ULUSLARARASI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

4517 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

4395 - Uygulamalı Matematik

5107 - Finans Matematiği

6256 - Matematik

4524 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3224 - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

4525 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3223 - İstatistik

8229 - Matematik ve İstatistik

4527 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3256 - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

3258 - Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar

8228 - Matematik ve İnformatik / Matematik-İnformatik

8230 - Matematik-Bilgisayar Programcılığı

8277 - Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar

4535 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3128 - Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

3129 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

8152 - Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği

8310 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi

8347 - Kontrol Öğretmenliği

9150 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.

7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.

7327 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü TCDD Genel Müdürlüğü).


the back of furkan
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 15:40

özetle uyuşturucu kontrolü ve yaş sınırı gelmiş sadece.

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