TCDD Sözleşmeli Personel Atama Şartlarında Değişiklik

Hareket Memuru - taban puan p3 - 78
1101 Cinsiyeti Erkek olmak.
4443 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3270 - Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
8134 - İşletme Öğretmenliği
8209 - İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği / İş Yönetimi ve Ticaret Öğretmenliği
8211 - İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği
8234 - Muhasebe-İşletme Öğretmenliği
8267 - Ticaret - İş Eğitimi Öğretmenliği
4480 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9118 - Gümrük İşletme
9425 - Gümrük İşletmeciliği
4484 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
4393 - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
9009 - Uluslararası Ticaret ve Lojistik
9378 - Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
4485 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3354 - Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik
5130 - Ulaştırma ve Lojistik
8222 - Lojistik Yönetimi
9110 - Uluslararası Lojistik Yönetimi
9376 - Lojistik
9387 - Lojistik ve Taşımacılık
9415 - Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4491 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
1286 - ULUSLARARASI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ
4517 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
4395 - Uygulamalı Matematik
5107 - Finans Matematiği
6256 - Matematik
4524 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3224 - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
4525 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3223 - İstatistik
8229 - Matematik ve İstatistik
4527 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3256 - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
3258 - Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar
8228 - Matematik ve İnformatik / Matematik-İnformatik
8230 - Matematik-Bilgisayar Programcılığı
8277 - Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
4535 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3128 - Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
3129 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
8152 - Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği
8310 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi
8347 - Kontrol Öğretmenliği
9150 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
7327 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü TCDD Genel Müdürlüğü).
Hareket Memuru - taban puan p3 - 78
1101 Cinsiyeti Erkek olmak.
4443 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3270 - Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği
8134 - İşletme Öğretmenliği
8209 - İş Yönetimi ve Ticaret Eğitimi Öğretmenliği / İş Yönetimi ve Ticaret Öğretmenliği
8211 - İşletme, Muhasebe ve Ticaret Öğretmenliği
8234 - Muhasebe-İşletme Öğretmenliği
8267 - Ticaret - İş Eğitimi Öğretmenliği
4480 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
9118 - Gümrük İşletme
9425 - Gümrük İşletmeciliği
4484 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
4393 - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
9009 - Uluslararası Ticaret ve Lojistik
9378 - Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik
4485 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3354 - Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık / Uluslararası Lojistik
5130 - Ulaştırma ve Lojistik
8222 - Lojistik Yönetimi
9110 - Uluslararası Lojistik Yönetimi
9376 - Lojistik
9387 - Lojistik ve Taşımacılık
9415 - Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi
4491 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
1286 - ULUSLARARASI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ
4517 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
4395 - Uygulamalı Matematik
5107 - Finans Matematiği
6256 - Matematik
4524 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3224 - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
4525 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3223 - İstatistik
8229 - Matematik ve İstatistik
4527 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3256 - Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
3258 - Matematik ve Bilgisayar / Matematik-Bilgisayar
8228 - Matematik ve İnformatik / Matematik-İnformatik
8230 - Matematik-Bilgisayar Programcılığı
8277 - Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar
4535 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3128 - Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği
3129 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
8152 - Bilgisayar Teknolojisi Öğretmenliği
8310 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi
8347 - Kontrol Öğretmenliği
9150 - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
7257 Seyahate ve Arazide Çalışmaya Elverişli olmak.
7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
7327 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü TCDD Genel Müdürlüğü).