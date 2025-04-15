TSK Sağlık Raporu Uzman Erbaş Olamaz İtirazı Hakkında

Merhabalar. Uzman Erbaşlık için mülakata girdim ve başarılı oldum. Ancak sağlık raporunda iç hastalıkları bölümünden "KARACİĞER KİSTİ (+) (KARACİĞER SOL LOBDA 18X10 MM BOYUTLARINDA BASİT KİST İZLENMİŞTİR." den ötürü uzman erbaş olamaz şeklinde rapor çıktı. Bu rapora itiraz nasıl edebilirim başından böyle bi şey geçen var mı yardımcı olabilir misiniz?
Merhabalar. Uzman Erbaşlık için mülakata girdim ve başarılı oldum. Ancak sağlık raporunda iç hastalıkları bölümünden "KARACİĞER KİSTİ (+) (KARACİĞER SOL LOBDA 18X10 MM BOYUTLARINDA BASİT KİST İZLENMİŞTİR." den ötürü uzman erbaş olamaz şeklinde rapor çıktı. Bu rapora itiraz nasıl edebilirim başından böyle bi şey geçen var mı yardımcı olabilir misiniz?