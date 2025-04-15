Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Nisan 2025 15:46
Mazeret tayini
4 eylül 2023 de sözleşmeli öğretmenliğe başladım. Eşimin bu sene başka bir şehre ilk ataması yapılırsa onun olduğu şehre ne zaman ikisi de sözleşmeli öğretmen mazeret durumunu kullanabilirim, iki taraf da karşılıklı kullanabilir mi yoksa yalnızca ben mi kullanırım ?

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