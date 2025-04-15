Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Nisan 2025 17:04
İstifa

Kolay gelsin abiler istifa ettikten sonra özelde ne işler yapılabilir.


Denizoztekin
Aday Memur
15 Nisan 2025 17:22

Kamuda güvenlik ol özel sektör sıkıntı

Toplam 1 mesaj

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