Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Nisan 2025 17:34
Cuma gün için rapor perşembe akşamdan alınabilir mi kaç gün ek ders kesilir bu durumda?
Rapor Bir Gün Önceden Alınabilir mi?

bahçesaray
Şef
15 Nisan 2025 18:03
alınamaz

berkaydal
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 18:08

Perşembe okul çıkışı 2 gün alınır. Sadece cuma kesilir. Fiilen işlenen ders ücreti kesilmez.

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