Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Nisan 2025 18:23
Sıra sistemini ve il içini konuşalım hocalarım

Norm atamalarıyla tercih ya da resenlerle zaten her yer dolmuş olmayacak mi arkadaşlar , 5 Mayıs'ta bizlere il içinde daha nereler açılacak ki ? Bir de sıra sistemi tam olarak nasıl olacak baya faydası olacak mı sizce sisteme. Bilen hocalarıma yorumlara bekliyorum. Bir de ne olacak bu İlköğretim Matematiğin halı :(


bahçesaray
Şef
15 Nisan 2025 18:34
1. Atamadan sonra, yerleşip ama bir şekilde o okuldan ayrılan kişilerin yerlerine, başvurup yerleşemeyenleri tekrardan değerlendirmeye alacaklar,sıra tayinde
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