Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Nisan 2025 18:31
Doktora sonrası araştırmacısı

doktora sonrasinda tubitak 1001 gibi projelerde, doktora sonrasi arastirmaci pozisyonunda yer alabilmek icin, duyurularin oldugu duzenli sekild takip edebilecegimiz bir platform var mi? denk gelirse sosyal medyada karsilasmanin disinda.

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