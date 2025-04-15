Jandarma Bere Tazminatı

Herkese kolay gelsin. jandama Uzman Çavuş olarak görev yapıyorum. Asayiş çıkışlıyım fakat il içi atamalarda Komando bölüğüne atandım. Oradaki arkadaşlar komando eğitimi almadığım için bere tazminatı alamayacağımı söylediler. Hem komando taburunda çalıştırıp, hem de eğitimini almadığım için tazminatını vermiyorlar. Bu konuda net bilgisi olan bilgi verebilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.
Herkese kolay gelsin. jandama Uzman Çavuş olarak görev yapıyorum. Asayiş çıkışlıyım fakat il içi atamalarda Komando bölüğüne atandım. Oradaki arkadaşlar komando eğitimi almadığım için bere tazminatı alamayacağımı söylediler. Hem komando taburunda çalıştırıp, hem de eğitimini almadığım için tazminatını vermiyorlar. Bu konuda net bilgisi olan bilgi verebilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.