Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Nisan 2025 20:38
7 yıl sonra tekrarlanan arşiv arş.

Yedi yıl önceki GS nedeniyle üniversitedeki işime başlayamamıştım ve aym hak ihlali ve yeniden yargılanma kararı verdi, ilk derece de AYM'yi dinledi. Ancak kurum yeniden arşiv arş. yapıyor ve büyük ihtimalle, süreci uzatmak ve para vermemek için yeniden olumsuz sonuçlandıracak, hem de hiç bir şey eklemeden... Bu durumda davayı açtığımda YD alma şansım yüksek olur mu?

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