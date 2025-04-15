Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Nisan 2025 20:43
İkraz kaç günde sonuçlanıyot?

Artık e devletten başvuru yapıldığı için sonuçlanma süresi kısaldı mı acaba yakın zamanda başvuru yapan arkadaş var mı. Bu gün başvuru yaptım perşembe yatar mı acaba?

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