Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Nisan 2025 21:13
Kuvvetli Şüphe
Mrb arkadaşlar bir hususta bilgi almak istiyorum. hakkımda devam eden adli bir soruşturma var.Savcı idddianemede şöyle bir ibare kullanmış. Kuvvetli şüphe diye. sorum şu tanık kamera vs yokken kuvvetli şüphe ile suç istenir mi ..hadi istendi hakim buna Bakarak ceza verir mi

Officer3452
Aday Memur
15 Nisan 2025 21:19
masumiyet karinesi vardır. iddaa makamı iddaasını ispatlayacak

derinnli01
Aday Memur
15 Nisan 2025 21:21
Dosyada yeterli delil yoksa savcı zaten o cümleyi yazmazdı şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğu der genelde
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