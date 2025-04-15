Mrb arkadaşlar bir hususta bilgi almak istiyorum. hakkımda devam eden adli bir soruşturma var.Savcı idddianemede şöyle bir ibare kullanmış. Kuvvetli şüphe diye. sorum şu tanık kamera vs yokken kuvvetli şüphe ile suç istenir mi ..hadi istendi hakim buna Bakarak ceza verir mi

Mrb arkadaşlar bir hususta bilgi almak istiyorum. hakkımda devam eden adli bir soruşturma var.Savcı idddianemede şöyle bir ibare kullanmış. Kuvvetli şüphe diye. sorum şu tanık kamera vs yokken kuvvetli şüphe ile suç istenir mi ..hadi istendi hakim buna Bakarak ceza verir mi