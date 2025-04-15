Kuvvetli şüphenin dayanakları nedir?

bunu bilerek yazmadım..benim merak ettiğim sadece kuvvetli şüphe hüküm vermek için yeterli bir sebep mi ..bunla alakalı örnek varmı tecrübesi olan bunu merak ettim

bunu bilerek yazmadım..benim merak ettiğim sadece kuvvetli şüphe hüküm vermek için yeterli bir sebep mi ..bunla alakalı örnek varmı tecrübesi olan bunu merak ettim