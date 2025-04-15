Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Nisan 2025 21:13
Kuvvetli şüphenin dayanakları nedir?

Mrb arkadaşlar bir hususta bilgi almak istiyorum. hakkımda devam eden adli bir soruşturma var.Savcı idddianemede şöyle bir ibare kullanmış. Kuvvetli şüphe diye. sorum şu tanık kamera vs yokken kuvvetli şüphe ile suç istenir mi ..hadi istendi hakim buna Bakarak ceza verir mi


Officer3452
Aday Memur
15 Nisan 2025 21:19
masumiyet karinesi vardır. iddaa makamı iddaasını ispatlayacak

derinnli01
Aday Memur
15 Nisan 2025 21:21
Dosyada yeterli delil yoksa savcı zaten o cümleyi yazmazdı şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli şüphenin bulunduğu der genelde

memuraday-y
Şube Müdürü
15 Nisan 2025 23:44

İddianameye konu suç nedir acaba?


bart74
Aday Memur
15 Nisan 2025 23:50
bunu bilerek yazmadım..benim merak ettiğim sadece kuvvetli şüphe hüküm vermek için yeterli bir sebep mi ..bunla alakalı örnek varmı tecrübesi olan bunu merak ettim
memuraday-y, Dün

İddianameye konu suç nedir acaba?

Toplam 4 mesaj

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