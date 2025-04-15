Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


15 Nisan 2025 22:28
asmden eş durumu yapılır mı?

önümüzdeki sene evleneceğim ve eşim farklı şehirde bu sene asiye geçtim asmden eş durum yapabiliyor muyum? yapsam da tekrar asmye olur mu?

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