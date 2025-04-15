Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Nisan 2025 22:42
Personelci ve Sos Hizmetlerci ACİL YARDIM

Abilerim ablalarım değerli meslek arkadaşlarım Tek çocuk mahkeme kararı ile vasi tayin edilmiş babam için babam %99 engelli tam bağımlı süresiz raporumuz var.Batı ilinde görev yapıyorum.Memlekete gitmek istemiyorum bulunduğum batı ilinde kalmak istiyorum şarktan muaf olabiliyor muyum.Bilgisi ve nasıl bir yol izlemeliyim


İşbututanak
Aday Memur
15 Nisan 2025 22:46

Ayrıca memleketim Büyükşehir.Bulunduğum batı ilinde kalmak istiyorum


İşbututanak
Aday Memur
15 Nisan 2025 22:47

Çünkü memlekete gidip şarka gideceksem bir anlam ifade etmiyor


Mazikalbimdeyaradir
Şef
15 Nisan 2025 23:03

Sarktan muaf olamazsın.gih olmak için dilekçe ver

İşbututanak, 39 dk. önce

Ayrıca memleketim Büyükşehir.Bulunduğum batı ilinde kalmak istiyorum


İşbututanak
Aday Memur
15 Nisan 2025 23:10

Şef Gih için sağlık ve eş durumlarından eş durumunda da çakılı kadro diye biliyorum ama.Benim bu durumda dolayı dilekçe ile belirterek Gih olmak istiyorum şeklinde mi yaz diyorsun.

Mazikalbimdeyaradir, 22 dk. önce

Sarktan muaf olamazsın.gih olmak için dilekçe ver

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