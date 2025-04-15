Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Nisan 2025 23:10
MERSİN
Mersin'e tayin olucam memurum sizce nasıl bir şehir nerede ev tutmalıyım

gizli33
Aday Memur
15 Nisan 2025 23:20
tutulacak ev mi var. olanlar da 25-30 binde başlar. üstüne şimdi yıllık peşin istiyorlar. imkanın varsa gelme. küçük bir Anadolu şehrine git.
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