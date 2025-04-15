23 Nisan da Veli toplantısı yapılabilinir mi?

İyi niyetle bakarsanız tüm öğretmenlerin tören nedeniyle okulda bulunduğu ve birçok velinin çalıştığı iş yerlerinin resmî tatilde çalışmadığı bir günde tören sonrası biraraya gelip görüşebileceğinden hareketle yapılabilir gibi görünse de RESMÎ TATİLde böyle bir toplantı yapılamaz.

Müdür, müdür müdür? sormak lazım. O toplantıda bir öğretmenin karşılaşabileceği olumsuzluk yasal olarak başını ağrıtır!( Torpili kuvvetli değilse) Toplantıya katılmayan hiçbir öğretmene de herhangi bir yaptırımda bulunamaz. Ama malum kayırmaların ayyuka çıktığı şu dönemlerde okulunu özel şirketi, öğretmenleri de maaşını kendi verdiği işçisi gören bazı pişmemiş hamlar "Biz uygun gördük." diyebiliyor!

İş biraz da biz öğretmenlerde. Kapıkulu askeri gibi davranmamalıyız. Sendikalara o kadar da aidat veriyoruz hem! Bence...