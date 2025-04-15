Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


15 Nisan 2025 23:30
23 Nisan da Veli toplantısı yapılabilinir mi?

Okulumuzda okul idaresi 23 Nisanda törenden sonra veli toplantısı yapılacağını duyurdu. O günün resmi tatil olması sebebiyle tören dışında faaliyet gösterilmemesi gerektiğini söyledik, fakat kabul görmedi Okul idaresinin yaptığı doğru mudur? Resmi tatil olan Milli bayram günü tören faaliyeti dışında başka bir faaliyet veli toplantısı gibi yapılabilinir mi?


akın355
Memur
16 Nisan 2025 00:02

İyi niyetle bakarsanız tüm öğretmenlerin tören nedeniyle okulda bulunduğu ve birçok velinin çalıştığı iş yerlerinin resmî tatilde çalışmadığı bir günde tören sonrası biraraya gelip görüşebileceğinden hareketle yapılabilir gibi görünse de RESMÎ TATİLde böyle bir toplantı yapılamaz.

Müdür, müdür müdür? sormak lazım. O toplantıda bir öğretmenin karşılaşabileceği olumsuzluk yasal olarak başını ağrıtır!( Torpili kuvvetli değilse) Toplantıya katılmayan hiçbir öğretmene de herhangi bir yaptırımda bulunamaz. Ama malum kayırmaların ayyuka çıktığı şu dönemlerde okulunu özel şirketi, öğretmenleri de maaşını kendi verdiği işçisi gören bazı pişmemiş hamlar "Biz uygun gördük." diyebiliyor!

İş biraz da biz öğretmenlerde. Kapıkulu askeri gibi davranmamalıyız. Sendikalara o kadar da aidat veriyoruz hem! Bence...


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
16 Nisan 2025 00:22

Resmi tatilde yapılamaz.

Size yazılı tebliğde bulunacak ve velilere duyuru yapacak cahilliği gösterdi mi; yoksa veli işini bir müdür yardımcısı ya da öğretmenlere bırakarak suçu onlara mı yükledi?

Aslıda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre Cumartesi, Pazar ve 17.00'dan sonra da yapılması tartışmalı bir husus ama diğer meslek grupları ve şartlar düşünülünce hafta sonu biraz şartların zorlamasıyla mecburiyet oluyor.


berkaydal
Şube Müdürü
16 Nisan 2025 00:23

Olmaz.

Gitsin şovunu başka yerde yapsın.

Bu kadar çok eğitim hastası ise öğretmenliğe dönsünler.

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