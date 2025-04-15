23 Nisan da Veli toplantısı yapılabilinir mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : Pangaea
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